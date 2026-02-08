Шесть матчей без побед: Андерлехт с Сиканом проиграл Генку
Украинца заменили во втором тайме
около 1 часа назад
Фото - ФК Андерлехт
В матче 24-го тура чемпионата Бельгии Генк дома победил Андерлехт со счетом 2:0.
Украинский форвард гостей Данило Сикан вышел в стартовом составе гостей, но результативными действиями не отметился. Нападающего заменили на 64-й минуте.
Отметим, что команда украинца не может выиграть в последних шести поединках чемпионата Бельгии.
На данный момент Андерлехт занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков.
Чемпионат Бельгии, 24-й тур
Генк – Андерлехт – 2:0
Голы: Сор, 69, Мирисола, 84.