Бельгийский Андерлехт официально сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Бесником Хаси. На время поиска нового постоянного наставника руководство командой временно доверено помощнику Эдварду Стиллу.

Хаси вернулся в Андерлехт в марте 2025 года. Ранее он уже работал с клубом как главный тренер в период с 2014 по 2016 год, а также входил в тренерский штаб как помощник с 2009 по 2014 год.

Во время второго прихода специалист провел с командой 43 матча: Андерлехт одержал 18 побед, девять раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений.

На данный момент брюссельский клуб занимает четвертое место в чемпионате Бельгии. В Кубке страны команда дошла до стадии полуфинала, где ждет встреча с Антверпеном.

Отметим, что за Андерлехт выступает украинский нападающий Данило Сикан. За Хаси форвард сыграл в двух матчах, оба раза выходя в стартовом составе. В этих поединках команда один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.