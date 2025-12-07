Павел Василенко

В Барселоне – новый удар: под сомнением оказалось будущее Дани Ольмо, который снова столкнулся с проблемами со здоровьем. Полузащитник уже несколько дней борется с травмой плеча, и ситуация выглядит значительно серьезнее, чем ожидали вначале.

В субботнем матче Ла Лиги против Бетиса, который каталонцы выиграли со счётом 5:3, Ольмо даже не попал в заявку. По информации журналиста Альфредо Мартинеса из Onda Cero, испанец точно не сыграет больше этого года – самый оптимистичный прогноз возвращения приходится на январь.

Врачи надеются, что консервативное лечение поможет ему восстановиться примерно за месяц. Однако если плечевая травма не поддастся плану реабилитации, операция станет неизбежной. А это уже совсем другой сценарий – и потрясающий для Барселоны.

Если хирургическое вмешательство все же понадобится, Дани Ольмо может выбыть на срок до шести месяцев. Фактически это поставит крест на его сезоне в Ла Лиге и серьезно усложнит перспективы попасть на чемпионат мира-2026.

В нынешней кампании Ольмо провел 17 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.