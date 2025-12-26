Президент УАФ Андрей Шевченко высказался по поводу противостояния национальной сборной Украины с командой Швеции в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026.

«Вероятно, нам достался самый сложный соперник, когда мы попали в пару со Швецией. Я очень уважаю шведский футбол, у вас всегда были хорошие национальные команды и отличные игроки.

Несмотря на вашу неудачную квалификацию к ЧМ, всегда сложно противостоять скандинавским командам, потому что у вас так много качества, характера и самобытности. В определенной степени это похоже на нас.

Я думаю, что фаворитов нет. В конце концов, все зависит от деталей, от ситуации с травмами и подготовки».