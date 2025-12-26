Шевченко назвал фаворита матча плей-офф ЧМ-2026 Украина – Швеция
Поединок пройдет в марте
около 1 часа назад
Президент УАФ Андрей Шевченко высказался по поводу противостояния национальной сборной Украины с командой Швеции в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026.
«Вероятно, нам достался самый сложный соперник, когда мы попали в пару со Швецией. Я очень уважаю шведский футбол, у вас всегда были хорошие национальные команды и отличные игроки.
Несмотря на вашу неудачную квалификацию к ЧМ, всегда сложно противостоять скандинавским командам, потому что у вас так много качества, характера и самобытности. В определенной степени это похоже на нас.
Я думаю, что фаворитов нет. В конце концов, все зависит от деталей, от ситуации с травмами и подготовки».
Напомним, что сборная Украины примет Швецию в Валенсии 26 марта. В случае победы подопечные Сергея Реброва 31 марта также номинально на родном поле будут противостоять триумфатору пары Польша – Албания.
Поделиться