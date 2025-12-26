Павел Василенко

Президент УАФ Андрей Шевченко в интервью DN.se рассказал, в каких ныне отношениях находится с олигархом и экс-владельцем Челси Романом Абрамовичем, который продал клуб под давлением санкций.

Британские активы Абрамовича были заморожены с началом войны. Премьер-министр Кир Стармер угрожал российскому олигарху судебным иском, если деньги от продажи Челси не пойдут на помощь украинским жертвам войны.

«У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Я видел в газете, но не следил за этим внимательнее. Это дело между ним и правительством, но понятно, что он должен заплатить эти деньги», – сказал Шевченко.

Напомним, что Шевченко играл за Челси Абрамовича с 2006 по 2008 гг. (77 матчей, 22 гола, 13 ассистов).