Шевченко: «Все страны, вставшие на сторону России, должны быть исключены из Олимпийских игр»
Президент УАФ настаивает на жестком давлении на агрессоров со стороны мирового сообщества
около 1 часа назад
Андрей Шевченко / фото - УАФ
Бывший нападающий киевского Динамо, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался за отстранение от Олимпийских игр всех стран, которые поддерживают Россию.
Все страны, которые встали на сторону России, должны быть исключены, пока продолжается этот конфликт. Мы должны давить со всех сторон одновременно, — приводит слова Шевченко шведское издание Dagens Nyheter.
Напомним, что зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии.
Также ранее Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора к чемпионату мира 2026, в котором национальная команда Украины сыграет против Швеции.
