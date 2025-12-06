Павел Василенко

В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне прошла церемония жеребьевки группового этапа ЧМ-2026.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко высказался относительно жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2026 в контексте сборной Украины.

«Главное ожидание – попасть через плей-офф на чемпионат мира. Поэтому надо готовиться к этим играм. А группа – понятно, что все команды очень сильные, но, во-первых, главная задача – это попасть на чемпионат мира. Участники неважны? У нас есть первая задача – попасть туда. Потом уже будем готовиться. Мы понимаем, какие команды. Как я уже сказал, команды неплохие, очень хорошие, все сейчас умеют играть в футбол. Но главная задача – это попасть на чемпионат мира», – сказал Шевченко для «Суспільного».

Чемпионат мира состоится следующим летом (в июне-июле) и пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. 42 из 48 участников Мундиаля уже известны, а остальные шесть определятся по итогам плей-офф раунда квалификации, который состоится в марте 2026 года.

Команде Сергея Реброва для выхода на турнир в марте нужно сначала обыграть Швецию, а затем преодолеть победителя противостояния Польша – Албания.