Сергей Разумовский

В Центре искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в пятницу, 5 декабря, состоялась торжественная церемония жеребьевки финальной части чемпионата мира 2026 года. Именно во время этого мероприятия были окончательно сформированы группы будущего мундиаля, который впервые в истории одновременно примут три страны — США, Мексика и Канада. Турнир также станет дебютным в новом расширенном формате: вместо привычных 32 на мировую первенство выйдут сразу 48 национальных сборных.

По итогам жеребьевки команды распределились по группам следующим образом. В квартет A попали Мексика, Республика Корея, Южная Африка и победитель европейского плей-офф пути D, где за путёвку будут бороться Дания, Северная Македония, Чехия и Ирландия.

Группу B сформировали Канада, Швейцария, Катар и победитель европейского плей-офф пути A (Италия, Северная Ирландия, Уэльс, Босния и Герцеговина).

В группе C сыграют Бразилия, Марокко, Шотландия и Гаити, а в группе D — хозяева США, Австралия, Парагвай и победитель европейского плей-офф пути C (Словакия, Косово, Турция, Румыния). В группу E попали Германия, Эквадор, Кот-д’Ивуар и Кюрасао.

Группу F составили Нидерланды, Япония, Тунис и победитель европейского плей-офф пути B, где за единственную путёвку будут бороться Украина, Швеция, Польша и Албания.

В группе G сыграют Бельгия, Иран, Египет и Новая Зеландия, тогда как группу H образовали Испания, Уругвай, Саудовская Аравия и Кабо-Верде.

В квартете I оказались Франция, Сенегал, Норвегия и победитель межконтинентального плей-офф 2, где за выход на ЧМ будут бороться Боливия, Суринам и Ирак. Группу J сформировали Аргентина, Австрия, Алжир и Иордания.

В группе K встретятся Португалия, Колумбия, Узбекистан и победитель межконтинентального плей-офф 1 (Новая Каледония, Ямайка, ДР Конго).

Последняя группа L составили Англия, Хорватия, Панама и Гана. Таким образом, сетка турнира на групповом этапе уже полностью очерчена, а участникам плей-офф квалификации остается побороться за право вписать свои названия в эти квартеты.

Финальная часть чемпионата мира 2026 года продлится с 11 июня по 19 июля. Матчи пройдут на стадионах США, Мексики и Канады, которые примут расширенный мундиаль с большим количеством команд и обновленным форматом группового этапа, который обещает ещё больше матчей и повышенную конкуренцию уже с первых туров.

За жеребьевкой лично из зала следил президент УАФ Андрей Шевченко.