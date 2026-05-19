Президент УАФ Андрей Шевченко поделился подробностями назначения Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.

У нас было 4 кандидата. Мы рассматривали по разным категориям. Во-первых, Андре имеет опыт работы с национальной командой и клубами. Он работал ассистентом в трех топ-чемпионатах. Он давно знает игроков, никогда не разрывал контакт с Украиной. Знает каждого игрока, пересматривал их, когда они были еще юнцами и играли в молодежных сборных.

Мне нравится в Андре, что у него были амбиции, которые он хочет реализовать. Очень важно иметь тренера с амбициями, - сказал Шевченко.