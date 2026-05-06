В будущий тренерский штаб Андреа Мальдеры в сборной Украины могут войти Рустам Худжамов и Глеб Платов. Об этом сообщает «Динамомания».

Оба специалиста ранее уже работали в национальной команде во времена Сергея Реброва. Худжамов отвечал за подготовку вратарей сборной Украины, тогда как Платов занимал должность аналитика. Также рассматривается хавбек Колоса Тарас Степаненко.

Ранее стало известно, что Сергей Ребров оставил пост главного тренера «сине-желтых» после неудачи в плей-офф квалификации чемпионата мира-2026. УАФ официально попрощалась с специалистом 22 апреля.

Ожидается, что новым наставником сборной Украины станет итальянский специалист Андреа Мальдера. Он хорошо знаком с украинским футболом, ведь с 2016 по 2021 год работал ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе национальной команды.