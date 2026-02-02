Украинская ассоциация футбола (УАФ) отреагировала на высказывание президента ФИФА Джанни Инфантино, который поддерживает возвращение на международные турниры страны-террориста.

УАФ призывает ФИФА и её президента Джанни Инфантино не менять позицию футбольных органов по поводу отстранения россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война против Украины.

Военные действия на территории Украины продолжаются, ситуация не улучшилась, атаки разрушают гражданскую инфраструктуру и жизни мирного населения. Россияне продолжают наступать на линии столкновения. Из-за постоянных атак населённых пунктов по всей территории страны миллионы украинцев остаются без света, воды и тепла.

Мы не согласны с утверждением, что запрет против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований. Напоминаем, что эта позиция и предостережения указаны в решении Спортивного арбитражного суда города Лозанны по делу CAS 2022/A/8708 Football Union of Russia (FUR) v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et al, - говорится в заявлении УАФ.