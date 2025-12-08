Спортивный директор Полесья Вячеслав Шевчук отреагировал на действия арбитра Дениса Резникова в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги против Руха (0:1). Слова менеджера передает пресс-служба клуба.

Причина всему одна – Денис Резников. 13 желтых карточек и два удаления. Как это еще объяснить? Очевидно, что команды до матча не имели никакой неприязни друг к другу, но судья своими несправедливыми и некомпетентными решениями разжег всех яростью. Его непоследовательность и неадекватные санкции спровоцировали стычки и излишние эмоции. Арбитр Резников уже на 11-й минуте взялся за «работу»: удалил нашего игрока. Потом за аналогичное нарушение даже желтой не дал сопернику.

Конечно, игроки это видят и чувствуют, что это как минимум несправедливо. Или что здесь что-то нечисто. Потом Гуцуляка ногой бьют в шею — и снова арбитр прощает соперника. Резников провоцировал всех вокруг. Теперь нужно разобраться, почему он так поступал, чтобы больше таких арбитров и таких решений не было в нашем футболе.

Что касается удаления тренера, хочу поддержать Руслана Ротаня в этой ситуации. Ведь еще недавно я сам был тренером и понимаю, что даже такой спокойной и воспитанной личности, как он, невозможно спокойно смотреть, как издеваются над твоей командой. Представьте: ты долго готовишься к игре, тренируешь команду, разрабатываешь тактику, работаешь с игроками, а потом выходишь на поле — и один человек ломает все это своим неадекватным поведением. Это показатель того, что в Украине есть серьезные проблемы с уровнем арбитров и жизненно необходимы реформы. С таким уровнем судейства наш футбол обречен. УАФ нужно серьезно задуматься, если они действительно беспокоятся о развитии футбола в Украине.