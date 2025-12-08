Главный тренер Руха Иван Федик поделился впечатлениями от минимальной победы над Полесьем в рамках 15 тура УПЛ. Специалист отметил качество игры своей команды и прокомментировал удаление футболиста соперника.

Кроме того, Федик объяснил, как его подопечные сумели реализовать численное преимущество и довести матч до успешного результата.

«Добились важных трёх очков. Хотелось бы, чтобы больше контролировали мяч, но соперник после удаления сел низко, начал играть сначала длинными передачами, а потом больше по флангам. Нам было легче, так как мы были в большинстве, но при этом не было свободных зон, чтобы проводить больше атак. Полесье сделало хорошие замены, выходили на поле свежие футболисты.

Нельзя сказать, что мы полностью контролировали игру после удаления. Но мы показали характер и желание побеждать независимо от того, кто наш соперник. Хорошо, что команда забила гол и смогла победить. В УПЛ можно играть с каждым оппонентом.

Удаление всегда влияет на игру. Мы сделали все возможное, чтобы один игрок Полесья не перекрывал наших двоих, когда Рух атаковал, а соперник оборонялся. У нас не всё получалось, но в основном команда действовала успешно», – сказал Федык для пресс-службы Руха.