Нападающий сборной Чехии Патрик Шик останется в леверкузенском Байере как минимум до лета 2030 года. Клуб сообщил о подписании нового контракта на своем официальном сайте.

В прошлом сезоне 29-летний нападающий провел 45 матчей в футболке Байера во всех соревнованиях. На его счету — 27 голов и 1 результативная передача. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шика в 27 миллионов евро.

Новый сезон для Байера начнется 15 августа матчем Кубка Германии против Зонненхоф Гроссаспах.

В предыдущей кампании команда заняла второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 69 очков.