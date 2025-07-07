Ширер: «Игроки со временем перестают слушать тренера – это человеческая природа»
Легендарный нападающий поделился мнением о проблемах в отношениях футболистов и тренеров
около 2 часов назад
Алан Ширер / фото - Getty
Журналист The Athletic Джордж Колкин передал мнение Алана Ширера о сложностях в работе тренеров с командой.
Со временем все тренеры сталкиваются с одной проблемой: игроки перестают их слушать. Я сам не раз это видел. Представьте: вы день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем слышите одни и те же наставления. Неважно, насколько тренера любят, уважают или боятся – в какой-то момент вы просто начинаете его игнорировать. Это человеческая природа.
Колкин использовал слова Ширера как аргумент, чтобы объяснить спад Манчестер Сити Пепа Гвардиолы в сезоне 2024/2025.