Сергей Разумовский

В поединке 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле принимает Фулхэм, и уже в начале матча свою весомую роль сыграл Эрлинг Холанд. Форвард «горожан» активно действовал в нападении с первых минут и на 17-й минуте открыл счет, реализовав одну из атак своей команды и выведя Манчестер Сити вперед. Гол норвежца стал логическим итогом игровой преимущества хозяев, которые с первых минут давили на оборону соперника.

Этот забитый мяч стал для Холанда особенным с точки зрения личной статистики в английской Премьер-лиге. Он позволил 25-летнему нападающему достичь отметки в 100 голов в чемпионате Англии. Для этого результата Эрлингу потребовалось всего 111 матчей, что является новым рекордом турнира.

Предыдущее достижение принадлежало Аллену Ширеру, который преодолел рубеж в сто забитых мячей за 124 поединка. Таким образом, норвежец превзошел одну из самых долго держащихся голеадорских планок в истории турнира, еще раз подтвердив свой статус одного из самых результативных форвардов современного футбола.

Hitting a century of @premierleague goals at record speed! ⚡️💥 pic.twitter.com/uU6GrF3Zpj — Manchester City (@ManCity) December 2, 2025

Напомним, Холанд — лучший бомбардир европейской квалификации ЧМ-2026, у ближайшего преследователя вдвое меньше голов.