Нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд завершил групповой этап европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года в статусе самого результативного игрока.

25-летний форвард провел восемь встреч и отметился 16 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Холанд забивал в каждом матче отбора, подтвердив свой статус одного из самых опасных нападающих современного футбола.

Вторым в списке бомбардиров стал форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай, который завершил отбор с восемью голами и четырьмя ассистами. Третью позицию занял австриец Марко Арнаутович — у него восемь забитых мячей и одна передача.

Английский нападающий Гарри Кейн также забил восемь голов, однако не сделал ни одного ассиста. Пятерку самых результативных игроков европейского отбора замыкает универсальный форвард сборной Испании Микель Оярсабаль, который записал на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи.