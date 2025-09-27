Павел Василенко

После уверенной победы над Овьедо (3:1) Барселону настигли плохие новости. Клуб официально подтвердил травмы двух ключевых игроков – вингера Рафаэль и вратаря Жоана Гарсии.

Рафаэль получил травму бицепса бедра и выбыл на три недели. Он покинул поле уже на 66-й минуте матча.

Жоан Гарсия получил разрыв медиальной связки колена и уже завтра пройдет артроскопическую операцию. Ожидаемый срок восстановления – 4–6 недель.

Это означает, что оба футболиста пропустят критически важный матч Лиги чемпионов против ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного на следующей неделе. Кроме того, Гарсия не сыграет и в Эль Класико 26 октября, тогда как есть небольшая надежда, что Рафаэль успеет восстановиться после международной паузы.