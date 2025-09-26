Павел Василенко

Марк Касадо может покинуть Барселону уже следующим летом. Об этом сообщает fichajes.net.

Сезон, который решает судьбу

20-летний опорный полузащитник провёл лишь 210 минут в четырёх матчах Ла Лиги и отметился одной голевой передачей. Несмотря на свой потенциал, Касадо оказался в тени таких звёзд, как Френки де Йонг, Педри, Фермин Лопес и Дани Ольмо.

Позиция клуба

Каталонский гранд готов рассмотреть предложения в районе 25–30 миллионов евро. Хотя Ханси Флик считает его важным резервным игроком, спортивное руководство рассматривает продажу как способ улучшения финансового баланса клуба.

Интерес из Европы

К Касадо уже приглядываются «Вест Хэм и Вулверхэмптон, а также французский Марсель. Это может стать шансом для молодого таланта получить больше игровой практики и закрепиться в основе.

Дилемма игрока

Теперь Касадо должен решить – бороться за место в Барселоне или сделать шаг навстречу стабильной игровой карьере в другом клубе.