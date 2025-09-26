Шанс для Забарного. Маркиньос не будет играть против Барселоны
Капитан парижан попал в лазарет команды
около 21 часа назад
Илья Заборный. Фото - Getty Images
Накануне предстоящего матча против Осера пресс-служба ПСЖ опубликовала традиционное медицинское обновление. И в нем есть и плохие новости. Защитник и капитан парижской команды Маркиньос травмирован и пропустит матч против Барселоны в следующую среду.
Сообщается, что бразильский футболист пропустит две недели.
Главный тренер парижан Луис Энрике будет иметь выбор между украинцем Иллей Забарным и бразильцем Лукасом Беральдо, чтобы заменить Маркиньоса, но эта новая травма является бесспорным доказательством того, что ПСЖ дорого платит за тяжелый график сезона.
