Павел Василенко

Накануне предстоящего матча против Осера пресс-служба ПСЖ опубликовала традиционное медицинское обновление. И в нем есть и плохие новости. Защитник и капитан парижской команды Маркиньос травмирован и пропустит матч против Барселоны в следующую среду.

Сообщается, что бразильский футболист пропустит две недели.

Главный тренер парижан Луис Энрике будет иметь выбор между украинцем Иллей Забарным и бразильцем Лукасом Беральдо, чтобы заменить Маркиньоса, но эта новая травма является бесспорным доказательством того, что ПСЖ дорого платит за тяжелый график сезона.