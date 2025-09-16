Павел Василенко

Барселона всё ещё мечтает как можно скорее вернуться на легендарный «Камп Ноу». Однако ожидание снова затягивается, и клубу придётся временно играть на «Монжуике».

Реконструкция арены продолжается полным ходом, но точная дата открытия всё ещё неизвестна. Сперва планировалось открыть стадион в августе матчем Кубка Гампера против Комо. Затем рассматривали сентябрь, однако сертификат о завершении строительства до сих пор не получен.

Ситуацию осложнил и недавний ливень, который выявил проблемы с безопасностью. Из-за этого под вопросом даже октябрьский срок открытия.

По данным Mundo Deportivo, наиболее вероятно возвращение Барселоны на «Камп Ноу» 28 сентября в матче против Реал Сосьедада. В то же время игру Лиги чемпионов против ПСЖ 1 октября придётся провести на Олимпийском стадионе, так как арена ещё не будет соответствовать требованиям УЕФА: будут открыты только 27 тысяч мест вместо необходимых 45 тысяч.

Тем не менее, уже следующий еврокубковый матч – против Олимпиакоса 21 октября – ожидается на «Камп Ноу».