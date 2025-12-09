Павел Василенко

Участие сборной Ирана в матче против Египта на групповом этапе чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике оказалось под угрозой. Федерация футбола Ирана пригрозила бойкотом после того, как город Сиэтл принял решение провести встречу под брендом «Pride Match», приуроченным к мероприятиям Прайда, которые будут проходить в ближайшие дни.

Инициатива принадлежит городскому совету Сиэтла, который стремится продемонстрировать поддержку прав ЛГБТКИ+ и осудить гомофобию. Однако жереб свел между собой две страны, где гомосексуальность строго преследуется по закону.

В Иране однополые отношения являются уголовным преступлением, которое в некоторых случаях может караться смертной карой. В Египте гомосексуальность формально не запрещена, но «законы морали» дают властям широкие основания для преследования ЛГБТКИ+ сообщества.

Иранская федерация решительно выступила против ассоциации матча с Прайдом. В официальном письме в ФИФА она заявила: сборная не выйдет на поле, если матч сохранит статус Pride – фактически пригрозив сняться с поединка.

Ситуация осложняется тем, что решение принято не ФИФА, а местными властями Сиэтла, которые не планируют пересматривать свою позицию. Кризис обостряется, и международная федерация должна найти выход еще до начала чемпионата мира.