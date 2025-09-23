Шок во Франции: охранник ударил одноклубника Забарного после дерби с Марселем
Известны подробности скандала
около 2 часов назад
Финал дерби между Марселем и ПСЖ (1:0) превратился в настоящий скандал. После финального свистка на поле вспыхнула стычка, в которой охранник стадиона неожиданно ударил футболиста парижан.
Для Марселя эта победа стала исторической – первой домашней победой над ПСЖ в Лиге 1 за последние 14 лет. Атмосфера на стадионе была накалена: хозяева праздновали, тогда как игроки чемпионов Франции не скрывали раздражения.
Именно в этот момент и произошла скандальная сцена. Между футболистами ПСЖ и персоналом стадиона возникла словесная перепалка, которая завершилась неожиданным ударом со стороны охранника.
В составе парижан этот матч провел и украинский защитник Илья Забарный, который стал свидетелем скандального эпизода.
Подробности конфликта и возможные санкции против виновников должны появиться в ближайшие дни.
