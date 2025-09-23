Павел Василенко

Финал дерби между Марселем и ПСЖ (1:0) превратился в настоящий скандал. После финального свистка на поле вспыхнула стычка, в которой охранник стадиона неожиданно ударил футболиста парижан.

Для Марселя эта победа стала исторической – первой домашней победой над ПСЖ в Лиге 1 за последние 14 лет. Атмосфера на стадионе была накалена: хозяева праздновали, тогда как игроки чемпионов Франции не скрывали раздражения.

Именно в этот момент и произошла скандальная сцена. Между футболистами ПСЖ и персоналом стадиона возникла словесная перепалка, которая завершилась неожиданным ударом со стороны охранника.

🚨 Lucas Beraldo a été victime d’UN COUP par un agent de sécurité de l’OM après le Classique. 🤯



🎥 @SleeperFooty pic.twitter.com/icJ0ghT062 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) September 23, 2025

В составе парижан этот матч провел и украинский защитник Илья Забарный, который стал свидетелем скандального эпизода.

Подробности конфликта и возможные санкции против виновников должны появиться в ближайшие дни.