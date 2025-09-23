Сергей Стаднюк

Защитник ПСЖ Илья Забарный отреагировал на сенсациональное минимальное поражение в центральном матче пятого тура французской Лиги 1 против Марселя (0:1). Слова футболиста сборной Украины передает пресс-служба клуба.

Это был тяжелый матч, но мы просто не смогли реализовать свои моменты. В футболе такое случается. Мы остаемся сильными и будем двигаться вперед. Нам просто не хватило одного гола. Если бы мы забили, все могло бы измениться. Но такова игра. Илья Забарный

Напомним, параллельно с матчем против команды бывшего тренера Шахтёра Роберто Де Дзерби проходила церемония вручения Золотого мяча-2025. Его обладателем стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле.

Напомним, 28-летний футболист стал шестым представителем Франции, которому покорилась эта награда. До него её выигрывали Раймон Копа, Мишель Платини (трижды), Жан-Пьер Папен, Зинедин Зидан и Карим Бензема. Благодаря успеху Дембеле его страна вышла на первое место среди всех государств по количеству футболистов, которые становились обладателями трофея.

Также Дембеле стал обладателем Золотого мяча, попав в список номинантов впервые в карьере. До него такое в истории происходило лишь трижды: Стенли Мэтьюз в 1956 году (первое вручение), Игорь Беланов в 1986-м и Джордж Веа в 1995-м (первая церемония, в которой могли участвовать африканские игроки).