Павел Василенко

Действующие чемпионы Европы – сборная Испании – могут бойкотировать будущий чемпионат мира 2026 года. Угрозы поступали от чиновников Испании, которые предположили, что могут снять свою национальную сборную, если Израиль пройдет квалификацию.

Пачи Лопес, представитель влиятельной Испанской социалистической рабочей партии, заявил, что ситуацию будет оценено, если такой сценарий произойдет.

ФИФА занимает решительную позицию против вмешательства правительства в футбол, и любой такой шаг, вероятно, будет иметь серьезные последствия.

Комиссия ООН по расследованию на этой неделе заявила, что Израиль совершил геноцид против палестинцев в Газе.

Израиль не квалифицировался на чемпионат мира с 1970 года, но имеет шанс принять участие в турнире в следующем году. В настоящее время команда занимает третье место в своей квалификационной группе, набрав, как и Италия, девять очков.