В матче группы E квалификации к чемпионату мира 2026 года Испания разгромила Турцию в гостях со счетом 6:0.

Эта победа стала второй по масштабу гостевой победой Фурии Рохи в истории отборочных турниров мундиаля. Наибольший результат был зафиксирован еще в 2005 году, когда испанцы обыграли Лихтенштейн со счетом 8:0.

Кроме того, испанцы продолжают впечатляющую серию без поражений в официальных встречах - теперь она насчитывает 27 матчей (22 победы и 5 ничьих). В последний раз подобное достижение было в период с 2010 по 2013 годы, когда Испания не проигрывала 29 игр подряд (24 победы и 5 ничьих).