Сергей Разумовский

Ровненский Верес объявил о завершении сотрудничества с нападающим Ростиславом Таранухой. Об этом сообщает пресс-служба клуба. После двух месяцев в составе красно-черных стороны пришли к общему решению прекратить отношения досрочно – контракт был расторгнут по взаимному согласию футболиста и ровенчан.

Тарануха присоединился к Вересу в октябре текущего года и за короткий период успел получить игровую практику в семи матчах. Однако результативными действиями форвард не отметился – ни голами, ни ассистами. Таким образом, сотрудничество, которое рассматривалось как вариант усиления атакующей линии, оказалось недолговечным и завершилось еще до полноценного отрезка сезона.

28-летний нападающий имеет довольно широкую географию выступлений в украинском футболе. Он является воспитанником киевского Динамо, а в взрослой карьере защищал цвета ПФК Сумы, Полесья, Кремня, Черкащины, Карпат. Больше всего же Тарануху связывают с выступлениями за Оболонь, где он и получил наибольшую узнаваемость среди болельщиков благодаря стабильной игре и заметной роли в команде.

Напомним, Верес на сборах сыграет против Динамо и новичка УПЛ.