Сергей Разумовский

Ровенский Верес определился с насыщенной программой на зимние тренировочные сборы в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Команда планирует провести там сразу десять контрольных матчей. В настоящее время уже известны восемь соперников красно-черных, тогда как еще два спарринга клуб продолжает согласовывать в переговорах с потенциальными оппонентами.

Подопечные Олега Шандрука сыграют с командами различных стилей и чемпионатов, что позволит тренерскому штабу проверить готовность состава в разноплановых условиях: от европейских коллективов с высокой интенсивностью до представителей лиг, где сильны физика и борьба. Среди уже подтвержденных оппонентов — Краковия из Кракова, которая в настоящее время занимает шестое место в польской Экстраклассе, а также пражский Богемианc 1905, который идет двенадцатым в чешской Шанс-лиге. Особого внимания заслуживает Аркадаг – действующий чемпион Туркменистана и участник Лиги чемпионов Азии, который по статусу и опыту международных матчей может стать очень показательным спарринг-партнером.

Также в Турции Верес встретится с Дукаджини, третьей на данный момент командой Суперлиги Косово, и с Иберией 1999 – чемпионом Грузии. Кроме того, в списке соперников есть Динамо Тбилиси — самый титулованный клуб Грузии, который в прошлом сезоне финишировал четвертым в Эровнули-лиге. Данию на сборах будет представлять Видовре, который сейчас находится на четвертой позиции в Первом дивизионе. Не обойдется и без матча с украинским оппонентом: 8 февраля ривняне сыграют с Кудривкой, занимающей 13-е место в Украинской Премьер-лиге.

🗓 Расписание контрольных матчей Вереса в Турции

17 января: Верес – Краковия (Краков, Польша)

22 января: Верес – Богемианc 1905 (Прага, Чехия)

25 января: Верес – Аркадаг (Туркменистан)

26 января: Верес – Дукаджини (Клина, Косово)

02 февраля: Верес – Иберия 1999 (Тбилиси, Грузия)

08 февраля: Верес – Кудривка (Украина)

10 февраля: Верес – Видовре (Дания)

13 февраля: Верес – Динамо Тбилиси (Грузия)

Как отмечается, два контрольных поединка из запланированных десяти пока остаются без подтвержденных соперников. Клуб продолжает работу над тем, чтобы закрыть эту часть программы, возможно, подбирая оппонентов под конкретные тренерские задачи – например, еще одну игру с командой из европейского топ-средняка или дополнительный матч против украинского клуба для моделирования условий УПЛ.

Что касается организационного графика, то футболисты Вереса вернутся из отпуска 8 января. В течение двух дней команда пройдет медицинский осмотр и сдаст необходимые тесты, после чего уже 10 января отправится в Турцию, где и начнется основная часть подготовки с большим количеством игровой практики.

После завершения сборов Верес будет готовиться к возобновлению официальных матчей. Первую игру украинской Премьер-лиги в 2026 году ривняне должны провести дома против Полтавы – базовая дата поединка 21 февраля.