Павел Василенко

Ровенский Верес объявил о подписании контракта с нападающим Ростиславом Таранухой.

Украинский форвард присоединился в качестве свободного агента и заключил с народным клубом контракт до завершения текущего сезона.

За два сезона в Оболони 28-летний Ростислав провел 58 матчей, забил шесть голов и отдал три ассиста.

Тарануха в сезоне 2024/25 провел 25 матчей за Оболонь, забив три гола и оформив два ассиста.

В настоящее время Верес занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе восемь очков.

В 9-м туре чемпионата Украины ровенская команда дома сыграет с Александрией. Матч пройдет в воскресенье, 19 октября, и начнется в 15:30.