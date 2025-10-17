Верес официально объявил о подписании бывшего форварда Оболони
Известные детали сделки
около 1 часа назад
Фото - НК Верес
Ровенский Верес объявил о подписании контракта с нападающим Ростиславом Таранухой.
Украинский форвард присоединился в качестве свободного агента и заключил с народным клубом контракт до завершения текущего сезона.
За два сезона в Оболони 28-летний Ростислав провел 58 матчей, забил шесть голов и отдал три ассиста.
Тарануха в сезоне 2024/25 провел 25 матчей за Оболонь, забив три гола и оформив два ассиста.
В настоящее время Верес занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе восемь очков.
В 9-м туре чемпионата Украины ровенская команда дома сыграет с Александрией. Матч пройдет в воскресенье, 19 октября, и начнется в 15:30.