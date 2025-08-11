Павел Василенко

Марио Балотелли не играл в официальных матчах с декабря прошлого года. Сейчас он без клуба, и, по словам журналиста Джанлуки Ди Марцио, одна из команд Серии D заинтересована в подписании нападающего.

Опытный форвард покинул турецкий клуб Адана Демирспор после сезона 2023/24. Он потратил почти четыре месяца на поиски нового работодателя.

В конце концов, Дженоа дала ему шанс. Однако Балотелли полностью утратил его в своем новом клубе. Трансфер итальянца оказался полным провалом.

Нападающий провел в общей сложности шесть матчей Серии А, но выходил на поле только в концовках. Он не забил ни одного гола.

Балотелли сыграл свой последний матч в конце декабря. С тех пор он не участвовал в поединках, а его контракт с Дженоа закончился в конце июня.

Балотелли снова без клуба. Как оказалось, клуб Серии D Павия намерен его приобрести.

Подробности предоставляет Ди Марцио. По словам журналиста, вскоре нападающему должно поступить официальное предложение от вышеупомянутого клуба.