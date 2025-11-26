Шовковский: «Мы недовольны теми результатами, которые у нас есть»
Специалист провел пресс-конференцию
10 минут назад
Главный тренер Динамо Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ перед матчем 4-го тура основного этапа Лиги конференций против кипрской Омонии.
«До вже присутніх у лазареті Ярмоленко, Шапаренко та Біловару додався Бражко після гри з Колосом. Було зроблено обстеження, яке показало, що у нього є перелом ребра. Тому найближчим часом ми на нього теж не зможемо розраховувати.
Хочу сказати, що ми також незадоволені тими результатами, які в нас є, і вважаємо, що все могло бути по-іншому за певних обставин. Ми чудово розуміємо, що це буде дуже важлива гра не лише для Омонії, а й для нас так само. Я впевнений, що ті 11 гравців, які вийдуть завтра на футбольне поле, вийдуть із бажанням проявити свої найкращі якості, з бажанням грати з серцем, з душею, та зробити все можливе, щоб здобути перемогу», – цитує Шовковського клубна пресслужба.
В четверг, 27 ноября, Динамо сыграет с Омонией в матче четвертого тура Лиги конференций 2025/26. Начало встречи в 19:45 по Киеву.
Динамо в настоящее время занимает 24-е место в Лиге конференций, имея три зачетных балла.
Омония занимает 29-ю строчку общей таблицы еврокубкового турнира, набрав два балла.