Главный тренер Динамо Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ поделился мыслями о разгромной победе в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра (4:1).

Мы могли забить намного больше сегодня. И хорошо, что есть моменты, хорошо, что мы их создаем, хорошо, что забиваем, но процент реализации все же не очень велик. В матчах высочайшего уровня мы должны использовать любую возможность, там таких моментов много не бывает. Мы работаем над этим и будем продолжать работать дальше.

Указания Михайленко играть на атаку? Мы готовимся к каждой игре. У нас есть определенные наработки – сегодня одна из них сработала при стандартном положении. Мы забили гол с Хамруном, который не засчитали, у нас была прекрасная возможность с Пафосом – к сожалению, не забили, хотя должны были забивать в первом тайме, и была бы совсем другая игра.

Но то, что могло бы быть, уже не интересует никого. Сегодня поздравляем болельщиков с победой. Мы будем готовиться к следующей встрече.

Матчи состоят из забитых и пропущенных мячей. Не очень часто бывает именно так, что в пропущенном голе команда, которая пропустила, не виновата.

Всегда бывают какие-то ошибки. Одной ошибкой воспользовались, другую не использовали. Сегодня, к сожалению, как раз мы допустили ошибку, после которой пропустили мяч.