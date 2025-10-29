Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский прокомментировал победу над донецким Шахтером (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

«Безусловно, приятно выиграть в кубковом матче с нашим принципиальным соперником. Но мы прекрасно понимаем, что это промежуточный результат, и нам нужно быть спокойнее и тогда, когда результат не такой, как мы хотим, и тогда, когда побеждаем. Ребятам поблагодарил за второй тайм, а в первом мы с чрезмерным уважением отнеслись к Шахтеру.

Второй тайм – другое дело. Нужно быть смелее, но успех нужно заслужить своей работой и разумными действиями. Свою удачу нужно заслужить. Своими действиями во втором тайме, нашей работой мы этого заслужили. Я этим доволен», – сказал Шовковский в комментарии для УПЛ-ТВ.