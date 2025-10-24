Шовковский после двух поражений в Лиге конференций оценил шансы на продолжение борьбы
Впереди 4 поединка
около 1 часа назад
Фото - ФК Динамо Киев
Главный тренер Динамо Александр Шовковский после матча 2 тура Лиги конференций против Самсунспора (0:3) высказался о турнирных перспективах чемпиона Украины. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Мы будем готовиться к каждой игре и стремиться улучшить свое турнирное положение, одерживать победы и набирать очки, - объяснил Шовковский.
После этого поражения Динамо занимает 34-е место в турнирной таблице Лиги конференций из 36 команд, не набрав ни одного очка. В следующем туре бело-синие встретятся со Зриньски в Люблине, матч состоится 6 ноября.
