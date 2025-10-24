Таблица коэффициентов УЕФА: какое место занимает Украина после поражений Динамо и Шахтера
Украинские гранды не набрали ни одного очка
около 1 часа назад
Фото - ФК Шахтёр
В четверг, 23 октября, Динамо и Шахтер провели матчи второго тура общего этапа Лиги конференций:
- «горняки» уступили польской Легии (1:2);
- киевляне потерпели разгромное поражение от турецкого Самсунспора (0:3).
Таким образом, украинские клубы не набрали на этой неделе ни одного балла в таблице коэффициентов УЕФА.
Сейчас Украина занимает 28 место в рейтинге стран.
Расписание Динамо и Шахтера в третьем туре Лиги конференций
6 ноября
Шахтер – Брейдаблик (19:45)
Динамо – Зринськи Мостар (22:00)