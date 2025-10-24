Милевский отреагировал на разгромное поражение Динамо в еврокубках: «Результат – как и свет. Его просто нет»
Экс-футболист бело-синих разочарован
36 минут назад
Артем Милевский/фото: Инстаграм
Бывший форвард киевского Динамо Артем Милевский эмоционально отреагировал в Instagram на поражение команды Александра Шовковского во втором туре Лиги конференций от турецкого Самсунспора со счетом 0:3.
Экс-футболист опубликовал темное фото с короткой, лаконичной подписью.
«Результат — как и свет. Его просто нет».
После этого поражения Динамо занимает 34-е место в турнирной таблице Лиги конференций из 36 команд, не набрав ни одного очка. В следующем туре бело-синие встретятся с Зрински в Люблине, матч состоится 6 ноября.
