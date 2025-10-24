Главный тренер Динамо Александр Шовковский подвел итоги матча 2 тура Лиги конференций против Самсунспора (0:3). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Давайте будемо откровенны: кто бы что ни говорил, а ситуация, сложившаяся у нас в стране, накладывает свой отпечаток на многое. Я перестал об этом говорить, потому что и так нас много критикуют за то, что мы перекладываем наши неудачи на происходящее в Украине. Но, откровенно говоря, это нельзя игнорировать или не обращать на это внимания. К нам не хотят приезжать игроки, которые могут усилить команду, или требуют какие-то безумные и нереальные в наших реалиях зарплаты.

Очень непросто быть конкурентоспособными, рассчитывая только на свою Академию. Когда в 2022 году началась война, многие ребята из нашей ДЮФШ покинули территорию Украины и сейчас успешно играют в Испании, Италии, Германии и других странах. Это те игроки, которые должны были усилить «Динамо» и быть в основной команде. Сегодня ситуация очень непростая не только для футбола, но и для всей страны. Это очевидные моменты, но я перестал о них говорить, потому что уже всем надоело. Поэтому я пытаюсь говорить непосредственно о качестве игры, - сказал Шовковский.