Самсунспор в рамках 2 тура Лиги конференций принимал киевское Динамо. Матч в Самсуне завершился со счетом 3:0.

Еврокубковый дебютант отправил в ворота чемпиона Украины 3 гола без ответа. Начало разгрома положил Мусаба, который уже на второй минуте заставил Нещерета доставать мяч из собственных ворот. До перерыва Самсунспор удвоил преимущество, когда Муандилманджи после серии рикошетов сумел в упор расстрелять голкипера Динамо.

Окончательно интрига умерла на 62-й минуте, когда Хольсе установил окончательный счет встречи, в которой футболисты Динамо ни разу не смогли попасть в створ ворот Самсунспора.

Лига конференций. 2 тур

Самсунспор - Динамо 3:0

Голы: Мусаба, 2, Муандилманджи, 34, Гольсе, 63

