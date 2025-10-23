Герреро, Рубчинский и Буяльский. Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч с Самсунспором
Поединок скоро начнется
Сегодня состоится матч второго тура основного этапа Лиги конференций Самсунспор – Динамо.
Главный тренер киевской команды Александр Шовковский определился со стартовым составом бело-синих.
Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Волошин, Рубчинский, Шола, Караваев, Буяльский, Герреро, Тиаре, Михайленко.
Поединок Самсунспора и Динамо начнется 23 октября в 22:00 по Киеву.
