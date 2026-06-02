Бывший главный тренер Динамо Александр Шовковский высказался о трансфере румынского нападающего Владислава Блэнуцэ, который перешел в киевский клуб летом прошлого года.

Я ничего не хочу говорить на сегодняшний день. Это была ошибка, скорее всего. А возможно – не была. Но он пришел уже после [начала] сезона. Он не прошел с нами подготовку. Он не понимал организационные моменты, которые есть в команде.

К тому же, еще период адаптации тоже должен быть... Пономаренко с нами тренировался уже около года. Я уже точно не помню, плюс-минус. Он – только пришел. Не каждый трансфер может быть удачным, откровенно говоря. Мы видели его качества. Но он играл в команде, которая больше играла вторым номером.

TikTok Бленуце? Я помню эти моменты. И потом мы сделали акцент на то, что должны более тщательно изучать соцсети не только его, но и его близкого окружения. Потому что да, действительно, это был такой момент. Но при всем при этом, если детально посмотреть, о чем и как было сказано, там можно много задать вопросов, правильно ли его...

В тренировочном процессе он был лучше [Пономаренко]. Герреро? Тоже. Герреро где-то вместе с Пономаренко.