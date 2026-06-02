Шовковский признал, что трансфер Блэнуцэ в Динамо был ошибкой
На счету форварда скандал с социальными сетями, гол и автогол за весь сезон
25 минут назадПодписаться в
Бывший главный тренер Динамо Александр Шовковский высказался о трансфере румынского нападающего Владислава Блэнуцэ, который перешел в киевский клуб летом прошлого года.
Я ничего не хочу говорить на сегодняшний день. Это была ошибка, скорее всего. А возможно – не была. Но он пришел уже после [начала] сезона. Он не прошел с нами подготовку. Он не понимал организационные моменты, которые есть в команде.
К тому же, еще период адаптации тоже должен быть... Пономаренко с нами тренировался уже около года. Я уже точно не помню, плюс-минус. Он – только пришел. Не каждый трансфер может быть удачным, откровенно говоря. Мы видели его качества. Но он играл в команде, которая больше играла вторым номером.
TikTok Бленуце? Я помню эти моменты. И потом мы сделали акцент на то, что должны более тщательно изучать соцсети не только его, но и его близкого окружения. Потому что да, действительно, это был такой момент. Но при всем при этом, если детально посмотреть, о чем и как было сказано, там можно много задать вопросов, правильно ли его...
В тренировочном процессе он был лучше [Пономаренко]. Герреро? Тоже. Герреро где-то вместе с Пономаренко.
Напомним, после трансфера возник настоящий скандал вокруг соцсетей Блэнуцэ. Ранее стало известно, что футболист делал репосты в TikTok, в частности с речами российского пропагандиста владимира соловьева, а также видео с саундтреком сериала «Бригада».
Эта информация вызвала резкую реакцию среди болельщиков Динамо. Однако после волны критики Блэнуцэ передал свою первую зарплату в Динамо на нужды Вооруженных сил Украины.
Киевский клуб приобрел 24-летнего румынского форварда в ФКУ Крайова за 2 миллиона евро. В составе Динамо Блэнуцэ провел 11 матчей, в которых забил один гол и отметился одним автоголом.
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