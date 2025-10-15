Форвард Динамо Владислав Бленуце в своих соцсетях сообщил, что перечислил 700 тысяч гривен на нужды Сил Обороны Украины.

Игрок молодежной сборной Румынии пошел на этот шаг на фоне скандала с репостами российской пропаганды.

Мой переезд в Украину был нелегким - в основном на психологическом уровне. Меня обвиняли в вещах, которые не определяют, кто я есть. Месяц назад я публично выразил свою поддержку Вооруженным силам Украины, и теперь я хочу доказать, что я действительно имел это в виду. Я не пытаюсь купить чью-то симпатию - я делаю это искренне и горжусь этим, – написал Бленуце в Instagram.

Ранее об этом сообщил одноклубник Бленуце по Динамо Кристиан Биловар. По его словам, молдавский новичок свою первую зарплату в новом клубе перечислил нашим военным.

Ранее сообщалось, что Бленуце хотел покинуть Динамо после «хейта» со стороны болельщиков.