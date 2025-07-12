Павел Василенко

Штутгарт отклонил первое предложение мюнхенской Баварии по нападающему Нику Вольтемаде в размере 45 миллионов евро, сообщают DPA и другие немецкие СМИ.

Мюнхенцы предлагали 40 миллионов евро за трансфер и еще пять миллионов в виде бонусов, но текущий клуб, как сообщается, просит значительно больше.

Согласно данным Transfermarkt, 23-летний игрок, контракт которого действует до 30 июня 2028 года, оценивается в 30 миллионов евро. В конце июня Kicker сообщил, что Штутгарт готов продать своего нападающего за 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вольтемаде помог своей команде выиграть Кубок Германии и стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять мячей. Он также играл за молодежную сборную до 21 года на недавнем чемпионате Европы в Словакии, где его команда вышла в финал. На этом турнире Вольтемаде также стал лучшим бомбардиром с шестью голами.

Бавария ищет усиление в атаке после ухода Томаса Мюллера, Лероя Сане и Матиаса Теля.

Джамал Мусиала также пропустит несколько месяцев из-за перелома.