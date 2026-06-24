Александр Сукманский

В заключительном туре группы B чемпионата мира-2026 сборные Швейцарии и Канады встретятся в Ванкувере. Обе команды уже имеют отличные шансы на выход в плей-офф и фактически находятся в шаге от следующего раунда турнира.

Мировой футбольный турнир — событие, которого мы ждали 4 года. Это лето большой игры, и букмекерский бренд GGBET встречает его с тем, что любит настоящий фанат: глубокой линией, одними из лучших коэффициентов и атмосферой праздника! Включай матчи, лови эмоции, болей с GGBET!

Смотрите чемпионат мира FIFA на MEGOGO

После ничьей с Катаром в первом туре, Швейцария уверенно реабилитировалась, разгромив Боснию и Герцеговину со счётом 4:1. Впервые с 1994 года швейцарцы забили четыре мяча в одном матче чемпионата мира.

Команда Мурата Якина продолжает борьбу за четвёртый подряд выход на стадию плей-офф мундиаля. На данный момент швейцарцы имеют четыре очка и занимают второе место в группе. Этого, скорее всего, будет достаточно для выхода в следующий раунд независимо от результата предстоящего матча, а для финиширования в топ-2 нужно лишь чрезвычайное неблагоприятное развитие событий.

Дополнительный оптимизм Швейцарии придаёт статистика крупных турниров: команда проиграла лишь два из последних 18 матчей группового этапа чемпионатов мира и Европы, одержав восемь побед и восемь ничьих.

Для Канады нынешний турнир также может стать историческим. После ничьей с Боснией и Герцеговиной канадцы разгромили Катар со счётом 6:0 и возглавили группу с четырьмя очками.

Канада впервые в истории оставила свои ворота в неприкосновенности на чемпионате мира, а также стала первой сборной из региона КОНКАКАФ, забившей пять или более мячей в одном матче мундиаля.

Команда Джессі Марша не проигрывает уже десять матчей подряд, одержав четыре победы и шесть раз сыграв вничью. Для сохранения первого места в группе канадцам достаточно избежать поражения. В таком случае они смогут провести потенциальные матчи плей-офф на знакомом стадионе в Ванкувере.

Единственная предыдущая встреча между командами завершилась победой Канады со счётом 3:1 в товарищеском матче в мае 2002 года. Интересно, что в том поединке за сборную Швейцарии выступал нынешний главный тренер команды Мурат Якин.

Среди статистических тенденций стоит отметить, что в семи из последних восьми матчей Швейцарии забивали обе команды. Также швейцарцы пропускали ровно один мяч в шести из последних восьми поединков.

Одновременно десять из двенадцати последних матчей Канады завершились с тоталом меньше 2,5 гола, а в шести из последних семи встреч команды голы забивались после 60-й минуты.

Среди футболистов, за которыми стоит следить, — Йохан Манзамби, который вышел на замену и оформил дубль в матче против Боснии и Герцеговины. Четыре из пяти его голов за сборную были забиты после 70-й минуты.

В составе Канады одним из ключевых игроков остаётся Натан Салиба, который уже имеет четыре результативные действия на турнире — три гола и одну результативную передачу. Три из них были оформлены во втором тайме.

Швейцарияможет остаться без защитника Миро Муайма из-за проблем с икроножной мышцей. У Канады под вопросом участие Альфи Джонса, тогда как для Исмаэля Коне чемпионат мира уже завершился из-за серьезной травмы, полученной в матче с Катаром.

Учитывая турнирное положение команд, которым не нужно ни на что рисковать, ничейный результат в первом тайме выглядит вполне вероятным сценарием.

Хочешь максимум от события мирового футбольного соревнования — заходи на GGBET. Готовые экспрессы на главные матчи дня, предварительно собранные экспертами бетбилдеры на топ-встречи, одни из лучших коэффициентов на рынке, эксклюзивные бонусы на время турниров и быстрые выплаты. На победителей ждет общий призовой фонд 3 000 000 грн. Всё для лета большой игры!

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Швейцария — Канада так: коэффициент на победу Швейцарии — 2.38, на победу Канады — 3.35. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Всё будет GG!

РЕКЛАМА

21+

ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

Предложение действует с 10 июня 2026 года по 19 июля 2026 года включительно на сайте ggbet.ua на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий, определенных решением СНБО, введенным в действие указом Президента Украины). Детали на сайте ggbet.ua.

Под "3000000 грн призовых" подразумевается возможность участия в розыгрыше общего призового фонда в размере 3000000 гривен, а под получением приза — его приобретение игроком за одну копейку с баланса его личного кабинета.

Указанные коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua и актуальны на 12:56 24.06.2026 и могут изменяться.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.