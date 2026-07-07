Александр Сукманский

Программу 1/8 финала чемпионата мира-2026 завершит матч между сборными Швейцарии и Колумбии, который состоится в Ванкувере. Обе команды попытаются завоевать путевку в четвертьфинал мирового первенства.

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Швейцария подошла к этой стадии после уверенной победы над Алжиром со счетом 2:0. Этот успех стал для команды первой серией из трех подряд побед на чемпионатах мира. Кроме того, швейцарцы впервые с 1938 года выиграли матч плей-офф мундиаля.

Беспроигрышная серия команды Мурата Якина насчитывает семь матчей, в которых она одержала четыре победы и трижды сыграла вничью. Во всех этих встречах сборная не пропускала голов до 50-й минуты.

Колумбия, в свою очередь, в предыдущем раунде минимально обыграла Гану — 1:0. Эта победа стала первой для команды в матчах плей-офф чемпионата мира, а также позволила в третий раз подряд сохранить свои ворота нетронутыми на турнире.

В то же время колумбийцы активно действуют в атаке. В трех последних матчах они нанесли более 20 ударов по воротам соперников, однако средний показатель ожидаемых голов (xG) одного удара остается одним из самых низких среди участников 1/8 финала.

История личных встреч говорит в пользу Колумбии. Команда проиграла лишь один из четырех матчей против Швейцарии, одержав две победы и один раз сыграв вничью. На чемпионате мира 1994 года колумбийцы победили со счетом 2:0.

В то же время в 2026 году они еще не выиграли ни одного матча против европейских сборных — одна ничья и два поражения.

В составе Швейцарии одним из главных героев турнира является Йохан Манзамби, который уже набрал пять результативных действий — три гола и две результативные передачи. В Колумбии стоит отметить Джона Арияса, который забил три мяча в последних пяти матчах национальной команды.

Перед игрой Швейцария имеет кадровые вопросы по участию Луки Жаке и Дениса Закарии. В Колумбии под сомнением остается Джон Кордоба, который досрочно покинул поле в предыдущем матче из-за травмы.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Швейцария — Колумбия так: коэффициент на победу швейцарцев — 3.65, наперемогу колумбийцев — 2.27. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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