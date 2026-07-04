Павел Василенко

Сборная Колумбии стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира-2026, одержав победу над Ганой с минимальным счетом 1:0 в напряженном матче в Канзас-Сити. Судьбу встречи решил быстрый гол Джона Ариаса, после которого южноамериканцы продемонстрировали зрелый и дисциплинированный футбол.

Гана смело начала поединок и уже на первой минуте могла открыть счет, но удар Томаса Партея прошел рядом со штангой. Вскоре Колумбия перехватила инициативу, хотя уже на старте потеряла из-за травмы Джона Кордобу, которого заменил Луис Хавьер Суарес.

Именно он стал соавтором победного гола. На 14-й минуте Суарес выполнил острый прострел, а Джон Ариас ударом с лёта не оставил шансов Лоуренсу Ати Зиги – 1:0.

До перерыва колумбийцы имели ещё несколько шансов увеличить преимущество, но вратарь Ганы провёл блестящий матч. После отдыха игра стала жёстче, а африканцы так и не нашли способа прорвать хорошо организованную оборону соперника. Лучший шанс сравнять счет был у Партея на 69-й минуте, однако мяч снова пролетел рядом с воротами.

Несмотря на серию фантастических сейвов Зиги, которые спасли Гану от более крупного поражения, его команда так и не смогла избежать вылета. Колумбия уверенно удержала минимальное преимущество и вышла в 1/8 финала, где встретится со сборной Швейцарии.

ЧМ-2026, 1/16 финала

Колумбия – Гана – 1:0

Гол: Ариас, 14.