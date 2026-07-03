Павел Василенко

Сборная Швейцарии уверенно вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Алжир со счетом 2:0 в Ванкувере. Команда Мурата Якина провела тактически безупречный матч, полностью контролируя ход событий на поле от первой до последней минуты.

Швейцарцы сознательно отдали сопернику мяч и сделали ставку на организованную оборону и быстрые контратаки. Такая тактика сработала уже на 11-й минуте. Йоган Манзамбь выполнил прекрасный проход по правому флангу и сделал острый прострел в штрафную, где Брель Эмболо безупречно завершил атаку, открыв счет.

Алжир больше владел мячом, но его атакам не хватало остроты и завершения. В то же время Швейцария терпеливо ждала свои возможности и фактически сняла все вопросы о победителе сразу после перерыва.

На 46-й минуте швейцарцы отобрали мяч благодаря высокому прессингу, Рубен Варгас сделал подачу, а Дан Ндой точным ударом из пределов штрафной удвоил преимущество своей команды — 2:0.

Алжирцы пытались вернуться в игру, но удар Рияда Мареза на 49-й минуте заблокировали защитники. В конце встречи Швейцария могла сделать счет разгромным, однако вратарь Лука Зидан спас свою команду после удара Фабиана Ридера.

В итоге швейцарцы без лишних нервов довели матч до победы и вышли в следующий раунд, где встретятся с победителем пары Колумбия – Гана.

Чемпионат мира-2026, 1/16 финала

Швейцария – Алжир – 2:0

Голы: Эмболо, 11, Ндой, 46.