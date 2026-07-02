Александр Сукманский

Для сборной Швейцарии матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Алжира может стать шансом прервать серию, которая длится уже 88 лет. В последний раз швейцарцы проходили стадию плей-офф мундиаля ещё в 1938 году. Игра состоится 3 июля и начнётся в 6:00.

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Команда вышла в плей-офф с первого места в группе B, набрав семь очков после двух побед и одной ничьей. В заключительных турах швейцарцы обыграли Боснию и Герцеговину и Канаду, а теперь имеют возможность впервые в своей истории одержать три подряд победы на чемпионате мира.

С начала 2025 года сборная Швейцарии проиграла всего один матч. За этот период команда одержала десять побед и шесть раз сыграла вничью, что позволяет ей подходить к плей-офф в хорошей форме.

Алжир мог получить иной турнирный путь, если бы не ничья 3:3 с Австрией в последнем туре группового этапа. Решающий мяч был пропущен уже в компенсированное время, а после игры появились предположения по поводу возможно договорного характера встречи. Однако, ФИФА не стала открывать расследование, так что алжирская команда сосредоточилась на выступлении в плей-офф.

Для Алжира это всего лишь второй выход на стадию плей-офф чемпионата мира. Предыдущая попытка завершилась вылетом уже в первом раунде, а статистика матчей против европейских сборных также не добавляет оптимизма. Алжир не побеждает представителей Европы на чемпионатах мира уже девять матчей подряд — четыре ничьих и пять поражений.

Предстоящая встреча станет первым официальным матчем между Швейцарией и Алжиром. Два предыдущие товарищеские поединки закончились победами швейцарцев, которые также выиграли оба своих матча против африканских команд на чемпионате мира.

В составе Швейцарии стоит отметить Рубена Варгаса, который уже забил два мяча на нынешнем мундиале. В шести из восьми последних матчей, где он отмечался за национальную команду, именно его гол открывал счет.

Лидер Алжира Рияд Марез после дубля в ворота Австрии находится за одним результативным баллом от индивидуального рекорда сборной по количеству голевых действий на одном чемпионате мира.

Ожидается, что в состав Швейцарии вернется Миро Мугайм, тогда как участие нападающего Алжира Мохамеда Амури остается под вопросом – он пропустил два предыдущих матча.

Статистика свидетельствует, что матчи Швейцарии в плей-офф крупных турниров часто проходят максимально напряжённо: пять из девяти последних таких встреч завершались серией пенальти.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Швейцария — Алжир так: коэффициент на победу швейцарцев — 1.95, на победу алжирцев — 4.61. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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