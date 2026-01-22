Зинедин Зидан, которого называют главным кандидатом на возможное возвращение в мадридский Реал, выдвинул собственные спортивные требования для начала работы, информирует El Nacional.

Одним из ключевых условий французского специалиста является прощание с Джудом Беллингемом. Признавая высокий уровень англичанина, Зидан считает, что тот не задает нужный ритм игре и не выполняет роль полноценного организатора в центре поля, что крайне важно для команды, нацеленной на доминирование в Европе.

Продажа полузащитника, по мнению тренера, позволит клубу получить серьезные финансовые ресурсы и снизить нагрузку на зарплатный фонд, что откроет возможности для точечного усиления. Среди приоритетов Зидана есть хавбек Витинья, способный дирижировать игрой, а также центральный защитник Ибраима Конате, который должен добавить надежности обороне.

В руководстве понимают, что подобный план имеет определенные риски, однако Зидан настаивает на своей позиции и требует полного влияния на спортивную политику клуба.

