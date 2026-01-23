Тренер Андерлехта оценил физическую форму Сикана после первой тренировки
Украинец хорошо проявил себя
Недавно нападающий турецкого Трабзонспора Данило Сикан официально завершил свои выступления за клуб и продолжил карьеру в бельгийском Андерлехте.
Сегодня украинский форвард впервые поработал с новой командой, познакомился с партнерами и принял участие в тренировочном занятии. Главный тренер Андерлехта Бесник Хаси положительно оценил физическую готовность Сикана, не исключив его появление на поле уже в ближайшем матче.
Более того, наставник бельгийского гранда провел сравнение 24-летнего нападающего с другим украинцем, который ранее защищал цвета клуба. Речь идет об Олеге Ящукe, который выступал за Андерлехт в период с 1996 по 2006 год и отметился 43 голами в 169 матчах.
«Сікан тренировался в пятницу с командой. Физически он готов. Это была его первая тренировка с командой. Он нападающий, который играет, участвует в игре. Он хорошо комбинирует и знает, как прорываться за спины защитников.
Он немного напоминает мне Ящука. В частности, в плане игрового интеллекта и движений. Си́кан выше и более взрывной, чем Олег. Если он так же хорош, как мой бывший партнер, то это очень хорошая новость. Олег был лучшим. Его останавливали многочисленные травмы. У Си́кана и Ящука даже похожие черты лица», — сказал Хаси для DH Les Sports+.