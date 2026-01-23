Недавно нападающий турецкого Трабзонспора Данило Сикан официально завершил свои выступления за клуб и продолжил карьеру в бельгийском Андерлехте.

Сегодня украинский форвард впервые поработал с новой командой, познакомился с партнерами и принял участие в тренировочном занятии. Главный тренер Андерлехта Бесник Хаси положительно оценил физическую готовность Сикана, не исключив его появление на поле уже в ближайшем матче.

Более того, наставник бельгийского гранда провел сравнение 24-летнего нападающего с другим украинцем, который ранее защищал цвета клуба. Речь идет об Олеге Ящукe, который выступал за Андерлехт в период с 1996 по 2006 год и отметился 43 голами в 169 матчах.