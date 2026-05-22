Сікан нагадав про себе дублем у матчі за Андерлехт
Данила набрал форму после травмы
около 1 часа назад
Данило Сикан / Фото - Андерлехт
Украинский нападающий Андерлехта Данило Сикан стал одним из героев матча Про-лиги против Сент-Трюйдена (3:1).
25-летний футболист оформил свои дебютные голы в составе бельгийского гранда, которые помогли его команде гарантировать себе участие в квалификации Лиги Европы.
Про-лига. Чемпионский плей-офф. 9 тур
Андерлехт – Синт-Трейден 3:1.
Голы: Сикан, 20, 45+2, Бертаччини, 90+2 - Сиссако, 77
После смены клуба на счету Сикана 10 матчей, 2 гола плюс ассист.
Андерлехт перед последним туром занимает четвертое место в турнирной таблице Про-лиги, набрав 33 балла.
